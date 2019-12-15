США выслали подозреваемых в шпионаже китайских дипломатов - СМИ, фото: pxfuel

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Ракурс

Китайских дипломатов заподозрили в шпионаже в США.

В США впервые за 30 лет выслали из страны представителей МИД КНР. Об этом сообщает The New York Times.

Их задержали в конце сентября на территории военной базы у Нофолка. Один из китайских чиновников, по мнению американцев, был офицером разведки, который работал под дипломатическим прикрытием.

Заподозрили китайских дипломатов в антизаконных действиях после случая на контрольно-пропускном пункте. Охранник попросил их проехать через ворота, развернуться и выехать с территории базы. Это обычная процедура в случае отсутствия разрешения. Чиновники не выполнили просьбу, продолжали ехать на территорию базы.

Сотрудники посольства Китая сказали, что они не поняли просьбу охранника и просто заблудились. Американские чиновники не верят в случайность. Они считают, что китайские дипломаты поняли охранника, поскольку хорошо знают английский язык.

Инцидент с высылкой дипломатов между странами произошел впервые с 1987 года. Тогда двух сотрудников китайского посольства объявили персонами нон грата.

Ранее из Венесуэлы выслали группу депутатов Европарламента. Законодателей не пустили на территорию страны для встречи с лидером местной оппозиции Хуаном Гуайдо.