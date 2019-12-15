Китайських дипломатів запідозрили у шпигунстві у США.

У США вперше за 30 років вислали представників МЗС КНР. Про це повідомляє The New York Times.

Їх затримали наприкінці вересня на території військової бази біля Нофолка. Один із китайських чиновників, на думку американців, був офіцером розвідки, який працював під дипломатичним прикриттям.

Запідозрили китайських дипломатів у антизаконних діях після випадку на контрольно-пропускному пункті. Охоронець попросив їх проїхати через ворота, розвернутися і виїхати з території бази. Це звичайна процедура у випадку відсутності дозволу. Чиновники не виконали прохання, продовжували їхати на територію бази.

Співробітники посольства Китаю сказали, що вони не зрозуміли прохання охоронця і просто заблукали. Американські чиновники не вірять у випадковість. Вони вважають, що китайські дипломати зрозуміли охоронця, оскільки добре знають англійську мову.

Інцидент з висиланням дипломатів між країнами стався вперше з 1987 року. Тоді двох співробітників китайського посольства оголосили персонами нон грата.

Раніше з Венесуели вислали групу депутатів Європарламенту. Законодавців не пустили на територію країни для зустрічі з лідером місцевої опозиції Хуаном Гуайдо.