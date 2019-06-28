Структура мозга влияет на восприятие музыки

https://racurs.ua/n123719-uchenye-ustanovili-pochemu-voznikaut-individualnye-razlichiya-v-vospriyatii-muzyki.html

Ракурс

Структура белого вещества в головном мозге влияет на восприятие музыки.

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К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Барселоны и Института биомедицинских исследований Bellvitge, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Neuroscience.

Ученые установили, что соединения белого вещества, ткани, через которую контактируют различные области центральной нервной системы, является важным фактором того, почему мы любим или не любим музыку. Кроме того, это также подтверждает, что структуры мозга, связанные со стимулами, сотрудничают со структурами, связанными с восприятием, чтобы люди чувствовали удовлетворение от музыки.

Прослушивание музыки рассматривается как деятельность, приносящая удовольствие, однако предыдущие исследования этой группы ученых показали, что существует индивидуальная неравномерность: есть люди, которые не могут жить без музыки, в то время как другие люди вообще ею не интересуются. Последнее явление получило название музыкальная ангедония (неспособность получать удовольствие от деятельности, которая обычно бывает для людей приятной).

Это явление случается у здоровых людей без какой-либо патологии. Поэтому люди с определенной музыкальной ангедонией пользуются другими стимулами (например, пищей), но они не чувствительны к музыкальным стимулам, — отмечают исследователи.

Изучение специфической музыкальной ангедонии показало, что индивидуальные различия относительно восприятия музыки были связаны с функциональной связью (разными моделями нейрональной активации в различных областях мозга) в слуховой коре и ключевой областью в процессе вознаграждений, вентральном стриатуме. Таким образом, чуствительность к музыке зависит от работы этих двух областей вместе.

Напомним, американские ученые установили, что музыка защищает от эпилептических припадков.