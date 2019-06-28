Структура мозку впливає на сприйняття музики

https://racurs.ua/ua/n123719-ucheni-vstanovyly-chomu-vynykaut-indyvidualni-vidminnosti-v-spryynyatti-muzyky.html

Ракурс

Структура білої речовини в головному мозку впливає на сприйняття музики.

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Такого висновку дійшла група дослідників з Університету Барселони й Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану в Journal of Neuroscience.

Учені встановили, що з'єднання білої речовини, тканини, через яку контактують різні області центральної нервової системи, є важливим фактором того, чому ми любимо або не любимо музику. Крім того, це також підтверджує, що структури мозку, пов’язані зі стимулами, співпрацюють зі структурами, пов’язаними зі сприйняттям, щоб люди відчували задоволення від музики.

Прослуховування музики розглядається як діяльність, що приносить задоволення, однак попередні дослідження цієї групи учених показали, що існує індивідуальна нерівномірність: є люди, які не можуть жити без музики, в той час як інші люди взагалі нею не цікавляться. Останнє явище отримало назву музична ангедонія (нездатністю отримувати задоволення від діяльності, яка зазвичай буває для людей приємною).

Це явище трапляється в здорових людей без будь-якої патології. Тому люди з певною музичною ангедонією користуються іншими стимулами (наприклад, їжею), але вони не чутливі до музичних стимулів, — зазначають дослідники.

Вивчення специфічної музичної ангедонії показало, що індивідуальні відмінності щодо сприйняття музики були пов’язані з функціональним зв’язком (різними моделями нейрональної активації в різних областях мозку) в слуховій корі і ключовою областю в процесі винагород, вентральному стріатумі. Таким чином, чутливість до музики залежить від роботи цих двох областей разом.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що музика захищає від епілептичних припадків.