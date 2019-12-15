У 2020 році штучний інтелект допише десяту симфонію Бетховена, фото: publicdomainpictures

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Ракурс

Десята симфонія Людвіга ван Бетховена, німецького композитора, буде дописана штучним інтелектом.

Це заплановано зробити до 250-ї річниці музиканта. Видання The Business Times повідомило подробиці.

Над проект вже працюють науковці, композитори, музиканти та IT-фахівці. Нейромережа проаналізувала усі твори Бетховена. Штучному інтелекту дали фрагменти десятої симфонії, щоб він зміг завершити музичний твір.

В німецькому місті Бонн представлять фінальну версію композиції. Її шанувальники творчості німецького композитора почують 28 квітня 2020 року.

Бетховен почав працювати над симфонією № 10 водночас із симфонією № 9. У своєму блокноті він залишив лише декілька нот й ескізів.

Дослідник творчості Бетховена Баррі Купер, який знайшов чернетку твору, демонстрував свій варіант мелодії, але музикознавці його не оцінили. Автори ініціативи вважають, що роботизована система краще за людину впорається з цим завданням, а продовження твору не вплине на спадщину Бетховена.

Раніше учені встановили, чому виникають індивідуальні відмінності в сприйнятті музики. Вони вважають, що на це впливає структура білої речовини в головному мозку.