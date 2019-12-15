У Києві затримали студентку з наркотиками, фото: Вікіпедія

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Наркотики зафіксовано поліцейськими у дівчини на вулиці Милославській.

У студентки вилучили 55 пакетиків з розфасованою марихуаною, екстазі та амфетаміном. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Патрульні зупинили дівчину, яка поводила себе підозріло. Вони перевірили документи та запитали про наявність заборонених предметів чи речовин. Громадянка зізналась, що має при собі наркотики. На місце події для документування виїхала слідчо-оперативна група.

У 19-річної вінничанки виявили 55 згортків із забороненими речовинами, схожими на марихуану, екстазі та амфетамін. Дівчина навчається у столичному виші. Вона зізналась, що вирішила «підзаробити» на розкладанні «закладок». Заборонені речовини відправлено на експертне дослідження.

Справу розслідуватимуть за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді поліцейські в Києві затримали іноземця, який вільно розгулював вулицями із пістолетом і наркотиками.