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Ракурс
Зеленский поддержал Зозуля после скандала в матче испанской Сегунды, фото: facebook

Зеленский поддержал Зозулю после скандала в матче испанской Сегунды

16 дек 2019, 19:03
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Роман Зозуля получил поддержку всего украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об украинском футболисте испанского клуба «Альбасете». В Telegram-канале он опубликовал соответствующий пост.

Украинский лидер назвал Зозулю классным футболистом и настоящим патриотом. Зеленский ценит его любовь к стране и помощь Романа военным Вооруженным силам Украины, участвующим в операции объединенных сил на Донбассе.

Мы с тобой! Жму руку!, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, форварда поддерживает не только его команда, но и весь народ Украины.

Напомним, матч 20 тура испанской Сегунды, который проходил на мадридском стадионе «Вальекас» между «Райо Вальекано» и «Альбасете», был прерван. Местные ультрас выкрикивали оскорбительные фразы в сторону украинского форварда Романа Зозули, называли нацистом. После перерыва футболисты «Альбасете» не вышли на поле, тем самым выразив поддержку Зозули. Арбитр также решил остановить игру.

Источник: Ракурс


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