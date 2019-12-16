На дне Средиземного моря найден корабль времен Римской империи, фото: pxfuel

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Ракурс

Корабль времен Римской империи нашли на дне Средиземного моря.

Его обломки пролежали около 2 тыс. лет. Об этом сообщает Journal of Archeological Science.

Археологи предполагают, что он затонул в период между 100 годом н.э. и 100 годом до н.э. Длина судна — 35 м.

По словам историков, корабль пересекал Средиземное море. Он был наполнен грузом амфор — больших терракотовых горшков, которые использовали в Римской империи для транспортировки вина и оливкового масла.

Обломки были обнаружены во время сонарного обследования морского дна у побережья Кефалонии. Этот остров находится у западного побережья Греции.

Представитель Патрским Университета Джордж Ферентинос прокомментировал находку. Он рассказал, что детальные исследования помогут узнать больше о маршрутах поставок и торговле. ДНК-исследования установят, чем наполняли амфоры. Для этого планируется привлечь инвестора.

Достать их это очень трудно и дорого, — добавил ученый.

Ранее в Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке 2,5 тыс. лет. Ученые смогли исследовать около 70% его корпуса.