В Египте археологи нашли небольшую статую сфинкса, фото: pexels

https://racurs.ua/n130928-v-egipte-arheologi-nashli-nebolshuu-statuu-sfinksa-foto.html

Ракурс

Статуя сфинкса обнаружена в ходе раскопок в Египте.

Находку зафиксировали в провинции Эль-Минья в центральной части страны. Об этом сообщают чиновники Министерства по делам древностей.

Она сделана из известняка, ее высота составляет 35 см, длина — 55 см. Эксперты рассказали, что статуя имеет «хорошие, ясные черты и детали». Это отражает уровень мастерства древнеегипетского скульптора. Ее возраст не называется.

Археологи также нашли ряд амулетов, сделанных из фаянса. Зафиксированы глиняные горшки разных форм и размеров, а также флакон из алебастра.

Знаменитого Сфинкса в Гизе распорядился создать четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства Хефрен. Статуя льва с человеческим лицом появилась около 2500 года до н. е. Она до сих пор считается крупнейшей в мире.

Ранее на дне Средиземного моря был найден корабль времен Римской империи. Археологи предполагают, что он затонул в период между 100 годом н.э. и 100 годом до н.э.