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Відповідальним за тероборону України призначено генерал-полковника Коваля – заява РНБО, фото: Військове телебачення України
Відповідальним за тероборону України призначено генерал-полковника Коваля — заява РНБОhttps://racurs.ua/ua/n130927-vidpovidalnym-za-teroboronu-ukrayiny-pryznacheno-general-polkovnyka-kovalya-zayava-rnbo.htmlРакурс
Генерал-полковник Михайло Коваль призначений відповідальним за територіальну оборону України.
Відповідне рішення прийнято Радою нацбезпеки та оборони (РНБО). Про це повідомляє прес-служба відомства.
На зустрічі з журналістами секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі засідання. Він зазначив, що на одній із закритих нарад обговорювалось питання посилення заходів, які будуть спрямовані на вдосконалення системи безпеки у регіонах на випадок повномасштабної агресії.
До 31 грудня має бути повністю закінчена ситуація, пов’язана з цим питанням, — заявив Данілов.
Раніше ЗМІ повідомили, що відповідальним за територіальну оборону призначений генерал Сергій Кривонос. У прес-службі РНБО пояснили, що секретар припустився помилки під час відрекомендування Михайла Коваля. Сам Данілов виправився, пояснив, що обмовився.
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