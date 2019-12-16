Ответственным за тероборону Украины назначен генерал-полковник Коваль - заявление СНБО, фото: Военное телевидения Украины

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Генерал-полковник Михаил Коваль назначен ответственным за территориальную оборону Украины.

Соответствующее решение принято Советом нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече с журналистами секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали заседания. Он отметил, что на одном из закрытых совещаний обсуждался вопрос по усилению мер, которые будут направлены на совершенствование системы безопасности в регионах на случай полномасштабной агрессии.

До 31 декабря должен быть полностью окончена ситуация, связанная с этим вопросом, — заявил Данилов.

Ранее СМИ сообщили, что ответственным за территориальную оборону назначен генерал Сергей Кривонос. В пресс-службе СНБО объяснили, что секретарь допустил ошибку при представлении Михаила Коваля. Сам Данилов исправился, объяснил, что оговорился.