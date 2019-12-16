Милованов опроверг слухи о своей отставке (ВИДЕО, ФОТО)https://racurs.ua/n130926-milovanov-oproverg-sluhi-o-svoey-otstavke-video.htmlРакурс
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов быстро отреагировал на информацию о своей отставке, которую сообщили некоторые СМИ, сославшись на заявление нардепа Анны Скороход.
В коротеньком видео Милованов заявил, что ему очень нравиться его работа и слухи об отставке являются ложью. Чиновник также сообщил, что будет и в дальнейшем заниматься реформами в Украине. Ролик был опубликован в Facebook министра.
Милованов уточнил, что зарплаты у всех должны быть высокими и его министерство сделает все возможное, чтобы эти слова воплотились в жизнь.
Напомним, что нардеп Скороход, которая недавно была исключена из фракции «Слуга народа», заявила в Telegram, что Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська якобы написали заявления об отставке. Скороход утверждала, что такое решение чиновников продиктовано слишком низкими зарплатами в Кабмине.
Если Милованов поспешил внести ясность в данный вопрос, то Малюська решил подержать интригу. Министр юстиции опубликовал в Facebook снимок своего пустого рабочего кабинета, на столе которого лежат туфли.
Подпись под снимком гласит: «Держим интригу…»
Как ранее писал «Ракурс», Милованов заявил, что уже через семь лет украинские зарплаты сравняются с польскими.