Тимофей Милованов. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n130926-milovanov-oproverg-sluhi-o-svoey-otstavke-video.html

Ракурс

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов быстро отреагировал на информацию о своей отставке, которую сообщили некоторые СМИ, сославшись на заявление нардепа Анны Скороход.

В коротеньком видео Милованов заявил, что ему очень нравиться его работа и слухи об отставке являются ложью. Чиновник также сообщил, что будет и в дальнейшем заниматься реформами в Украине. Ролик был опубликован в Facebook министра.

Милованов уточнил, что зарплаты у всех должны быть высокими и его министерство сделает все возможное, чтобы эти слова воплотились в жизнь.

Напомним, что нардеп Скороход, которая недавно была исключена из фракции «Слуга народа», заявила в Telegram, что Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська якобы написали заявления об отставке. Скороход утверждала, что такое решение чиновников продиктовано слишком низкими зарплатами в Кабмине.

Если Милованов поспешил внести ясность в данный вопрос, то Малюська решил подержать интригу. Министр юстиции опубликовал в Facebook снимок своего пустого рабочего кабинета, на столе которого лежат туфли.

Подпись под снимком гласит: «Держим интригу…»

Как ранее писал «Ракурс», Милованов заявил, что уже через семь лет украинские зарплаты сравняются с польскими.