Тимофій Милованов. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130926-mylovanov-sprostuvav-chutky-pro-svou-vidstavku-video.html

Ракурс

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов швидко відреагував на інформацію про свою відставку, яку повідомили деякі ЗМІ, з посиланням на слова нардепа Анни Скороход.

У коротенькому відео Милованов заявив, що йому дуже подобається його робота і чутки про відставку є брехнею. Чиновник також повідомив, що буде й надалі займатися реформами в Україні. Ролик був опублікований у Facebook міністра.

Милованов уточнив, що зарплати у всіх повинні бути високими і його міністерство зробить усе можливе, щоб ці слова втілити у життя.

Нагадаємо, що нардеп Скороход, яка нещодавно була виключена з фракції «Слуга народу», заявила в Telegram, що Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська нібито написали заяви про відставку. Скороход стверджувала, що причиною такого рішення чиновників стали занадто низькі зарплати в Кабміні.

Якщо Милованов поспішив внести ясність у дане питання, то Малюська вирішив потримати інтригу. Міністр юстиції опублікував у Facebook знімок свого порожнього робочого кабінету, на столі якого лежать туфлі.

Підпис під знімком говорить: «Тримаємо інтригу …»

Як раніше писав «Ракурс», Милованов заявив, що вже через сім років українські зарплати зрівняються з польськими.