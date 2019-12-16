СБУ викрила розкрадання у КМДА на 20 млн гривень, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n130925-sbu-vykryla-rozkradannya-u-kmda-na-20-mln-gryven.html

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Розкрадання бюджетних коштів у Київській міській державній адміністрації (КМДА) зафіксовано Службою безпеки України (СБУ).

Чиновники могли фальсифікували розробку програмного забезпечення на 20 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що держслужбовці проводили ці операції з коштами, які були виділені у межах цільової програми інформатизації «Електронна столиця». Київську ІТ-компанію було обрано раніше переможцем тендеру.

Комерсанти у 2018 році поставили до комунального підприємства КМДА вже існуюче програмне забезпечення. Це відбувалось під виглядом розробленого на замовлення. Насправді воно використовується комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року, а розробку додаткових модулів сфальсифікували.

Справу розслідуватимуть за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Співробітники правоохоронних органів проводять слідчі дії.

Раніше прокуратура Львівщини зафіксувала факти зловживань на шахтах. На 6 об'єктах в рамках спецоперації провели обшуки.