Прокуратура Львівщини зафіксувала факти зловживань на шахтах, фото: прес-служба ГПУ

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Факти зловживань на шахтах виявлено співробітниками прокуратури Львівської області.

На 6 шахтах в рамках спецоперації провели обшуки. Про це повідомляє пре-служба відомства.

Спеціалісти встановлюють причетність до зловживань керівників шахтних підприємств. Чиновники могли не за призначенням використовувати працю підлеглих.

Правоохоронці з’ясували, що працівники у робочий час були залучені до будівництва будинку на земельній ділянці, яка належить дружині керівника однієї з шахт. Окремі працівники займались у робочий час підприємництвом. Вони тематично виїжджали за кордон та виконували роботи, не пов’язані із діяльністю шахти. Задокументовано випадки тривалої відсутності 40 працівників на робочому місці.

Справу розслідуватимуть за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, у травні на шахті «Лісова», яка знаходиться у Львівській області, загинули двоє гірників. Всього в шахті на момент обвалу перебували 69 працівників.