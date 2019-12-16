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Ракурс
Прокуратура Львовской области зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах, фото: пресс-служба ГПУ

Прокуратура Львовской области зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах (ФОТО)

16 дек 2019, 16:41
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Факты злоупотреблений на шахтах выявлены сотрудниками прокуратуры Львовской области.

На 6 шахтах в рамках спецоперации провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты устанавливают причастность к злоупотреблениям руководителей шахтных предприятий. Чиновники могли не по назначению использовать труд подчиненных.

Правоохранители выяснили, что сотрудники в рабочее время были привлечены к строительству дома на земельном участке, который принадлежит жене руководителя одной из шахт. Отдельные работники занимались предпринимательством. Они тематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью шахты. Задокументированы случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте.

Прокуратура Львовской области зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах, фото: пресс-служба ГПУ

Прокуратура Львовской области зафиксировала факты злоупотреблений на шахтах, фото: пресс-служба ГПУ

Дело расследуют по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, в мае на шахте «Лесная», которая находится во Львовской области, погибли двое горняков. Всего в шахте на момент обвала находились 69 работников.

Источник: Ракурс


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