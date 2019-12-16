Антон Поляков, фото: «5 канал»

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Народный депутат Антон Поляков написал заявление о выходе из политической партии «Слуга народа».

Соответствующий документ, датированный сегодняшней датой, он опубликовал в своем Telegram-канале.

На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать, — отметил Поляков.

По его словам, он шел в политику, чтобы бороться со «старым режимом» и не может находиться в составе политсилы, где есть «кнопкодавы, порохоботы и любители решалова».

В заявлении, направленном на имя председателя партии Александра Корниенко, Поляков, в частности, заявил, что деятельность этой политсилы «противоречит социальному и экономическому развитию страны».

В парламент Поляков попал как мажоритарщик, победив на парламентских выборах в округе № 206 в Чернигове.

Напомним, 15 ноября Полякова и еще одного депутата Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа». 3 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков объявил об их выходе из фракции.