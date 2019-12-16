Антон Поляков, фото: «5 канал»

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Народний депутат Антон Поляков написав заяву про вихід із політичної партії «Слуга народу».

Відповідний документ, датований сьогоднішньою датою, він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити, — зазначив Поляков.

За його словами, він йшов у політику, щоб боротися зі «старим режимом» і не може перебувати у складі політсили, де є «кнопкодави, порохоботи і любителі рішалова».

У заяві, спрямованій на ім’я голови партії Олександра Корнієнка, Поляков, зокрема, заявив, що діяльність цієї політсили «суперечить соціальному та економічному розвитку країни».

До парламенту Поляков потрапив як мажоритарник, перемігши на парламентських виборах на окрузі № 206 у Чернігові.

Нагадаємо, 15 листопада Полякова та ще одного депутата Анну Скороход виключили з фракції «Слуга народу». 3 грудня спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про їх вихід із фракції.