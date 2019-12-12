Міністр юстиції Малюська скаржиться на низьку зарплату

Гроші. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n130718-ministr-ustyciyi-maluska-skarjytsya-na-nyzku-zarplatu.html

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Міністр юстиції України Денис Малюська поставив перед урядом ультиматум. Він заявив, що розмір його зарплати занадто низький. Якщо найближчим часом зарплата не буде підвищена, то чиновник погрожує покинути міністерське крісло.

У жовтні міністр також скаржився на низьку зарплату. За словами Малюська, його зарплата складає всього 17 тис. грн. Це без премій. Його заступники отримують приблизно такі ж зарплати, повідомляє «Прямий».

Малюська заявив, що в уряді існує домовленість із міністрами відносно підвищення зарплат. За підрахунками Малюська, при нинішньому рівні заробітної плати грошей йому вистачить на рік. Після цього йому доведеться шукати собі більш прибуткове місце роботи.

За останній місяць зарплату міністру підняли до 29 тис. грн за рахунок надбавок. Однак, міністр вважає і цю суму недостатньою. Чиновник розраховує отримувати до 80 тис. грн на місяць. Така сума, на думку Малюська, дозволить «виживати» його сім’ї.

Чиновник уточнив, що у нього четверо дітей, яких необхідно забезпечувати матеріально.

Нагадаємо, що бюджет-2020 передбачає підвищення мінімальної зарплати до 4723 грн.