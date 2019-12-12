Министр юстиции Малюська жалуется на низкую зарплату

Деньги. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n130718-ministr-usticii-maluska-jaluetsya-na-nizkuu-zarplatu.html

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Министр юстиции Украины Денис Малюська поставил перед правительством ультиматум. Он заявил, что размер зарплаты слишком низкий. Если в ближайшее время зарплата не будет повышена, то чиновник грозится покинуть министерское кресло.

В октябре министр также жаловался на низкую зарплату. По словам Малюська, его зарплата составляет всего 17 тыс. грн. Это без премий. Его заместители получают примерно такие же зарплаты, сообщает «Прямой».

Малюська заявил, что в правительстве существует договоренность с министрами о повышении зарплат. По подсчетам Малюська, при нынешнем уровне заработной платы денег ему хватит на год. После этого ему придется искать себе более прибыльное место.

За последний месяц зарплату министру подняли до 29 тыс. грн за счет надбавок. Однако, министр считает и эту сумму недостаточной. Чиновник рассчитывает получать до 80 тыс. грн в месяц. Такая сумма, по мнению Малюська, позволит «выживать» его семье.

Чиновник уточнил, что у него четверо детей, которых необходимо обеспечивать материально.

Напомним, что бюджет-2020 предусматривает повышение минимальной зарплаты до 4723 грн.