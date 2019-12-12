Верховная Рада рассматривает закон об особом статусе Донбасса. Фото: rubryka.com

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Ракурс

Верховная Рада Украины 12 декабря собралась на внеочередное заседание.

Народные избранники планируют рассмотреть законопроект № 2569 «Проект закона о внесении изменений в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом говорится на веб-странице парламента.

Документ предусматривает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса после вывода всех незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также парламент рассмотрит ряд постановлений, во втором чтении проработают законопроект № 2299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», № 2172 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора».

В первом чтении народные избранники рассмотрят проект закона № 2412 «О разведке», № 2414 «О внесении изменений в закон Украины «О Службе внешней разведки»».

Напомним, 10 декабря в Верховную Раду Украины подали законопроект № 2569 «О внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».