Военный вертолет Ми-28. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n130716-v-rossii-razbilsya-vertolet-mi-28-pogibli-oficery-polka-kotoryy-atakovali-ukrainskie-korabli.html

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В России разбился военный вертолет Ми-28, который совершал плановый учебно-тренировочный полет.

Авария воздушной машины произошла 11 декабря около 23.00 в районе аэродрома Кореновск в Краснодарском крае. Разрушенный вертолетнашли в двух километрах от аэродрома, из которого был сделан вылет. На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве заверили, что Ми-28 совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта, и на земле разрушений нет. Предварительной установлено, что авария могла произойти из-за сложных погодных условий.

По информации Telegram-канала «112», на борту вертолета находились заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Александр Склянкин и командир эскадрильи Руслан Кушниренко.

Как свидетельствует информация с ресурса InformNapalm, вертолеты Ка-28 55-го полка в 2018 году в Азовском море атаковали украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».

Напомним, в ноябре произошла авиакатастрофа вертолета Южной Кореи у берегов спорных с Японией островов. Вертолет упал в море, в результате этого семь человек пропали без вести.