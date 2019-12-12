Військовий вертоліт Мі-28. Фото: flickr.com

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У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28, який здійснював плановий навчально-тренувальний політ.

Аварія повітряної машини сталася 11 грудня близько 23.00 в районі аеродрому Кореновськ у Краснодарському краї. Зруйнований вертоліт знайшли у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир та другий пілот, обидва загинули. Про це повідомив «Інтерфакс» із посиланням на Міністерство оборони Росії.

В оборонному відомстві запевнили, що Мі-28 здійснював навчально-тренувальний політ без боєкомплекту, і на землі руйнувань немає. Попередньою встановлено, що аварія могла статися через складні погодні умови.

За інформацією Telegram-каналу «112», на борту вертольота перебували заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олександр Склянкін та командир ескадрильї Руслан Кушніренко.

Як свідчить інформація з ресурсу InformNapalm, вертольоти Ка-28 55-го полку у 2018 році в Азовському морі атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу».

Нагадаємо, у листопаді сталася авіакатастрофа вертольота Південної Кореї біля берегів спірних із Японією островів. Вертоліт впав у море, внаслідок цього семеро осіб зникли безвісти.