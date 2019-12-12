Війна з Росією: двоє українських військових отримали поранення, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n130715-viyna-z-rosiieu-dvoie-ukrayinskyh-viyskovyh-otrymaly-poranennya.html

Ракурс

Обстріли українських позицій на Донбасі продовжуються.

Російські підрозділи 11 грудня десять разів атакували військових Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Незаконні формування застосовували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Вони використовували гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Під обстріл потрапили позиції біля Авдіївки, Новомихайлівки, Мар’їнки, Павлополя та Лебединського. Зафіксували обстріли неподалік Кримського, Зайцевого та Травневого.

У штабі ООС зазначають, що 12 грудня бойовики вогневої активності не проявляли. Значних обстрілів українськими військовими зафіксовано не було.

Нагадаємо, 9 грудня на Донбасі підірвалися троє бійців ООС. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.