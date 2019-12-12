Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Туреччина може закрити для США авіабазу через російські С-400, фото: U.S. Air Forces in Europe

Туреччина може закрити для США авіабазу через російські С-400

12 гру 2019, 09:22
999

Придбання Туреччиною російських комплексів ППО С-400 загострило відносини з американською владою.

Анкара може закрити авіабазу Інджирлік для ВВС США через можливі санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу A Haber.

За його словами, «змінити статус бази Кюреджик» можуть через плани Вашингтона. В районі дислокації американських військ знаходиться радіолокаційна станція раннього попередження військ про можливий ракетний напад. Ця система є частиною системи ПРО НАТО в Європі.

Ми оцінимо найгірший сценарій і ухвалимо рішення, — заявив чиновник.

Постачання російських С-400 Туреччині почалося влітку 2019 року. До кінця квітня 2020 року планують завершити розгортання систем. У відповідь на на купівлю російських систем Вашингтон припинив постачання Анкарі літаків F-35. У турецькому Міноброни заявили, що С-400 розпочнуть роботу в автономному режимі.

Раніше США звинуватили військових РФ в знищенні безпілотника в Лівії. Глава Африканського командування Збройних сил США (AFRICOM) Стівен Таунсенд заявив, що це могли зробити «російські найманці» або сили командувача ЛНА Халіфа Хафтара.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше