Туреччина може закрити для США авіабазу через російські С-400, фото: U.S. Air Forces in Europe

https://racurs.ua/ua/n130714-turechchyna-moje-zakryty-dlya-ssha-aviabazu-cherez-rosiyski-s-400.html

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Придбання Туреччиною російських комплексів ППО С-400 загострило відносини з американською владою.

Анкара може закрити авіабазу Інджирлік для ВВС США через можливі санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу A Haber.

За його словами, «змінити статус бази Кюреджик» можуть через плани Вашингтона. В районі дислокації американських військ знаходиться радіолокаційна станція раннього попередження військ про можливий ракетний напад. Ця система є частиною системи ПРО НАТО в Європі.

Ми оцінимо найгірший сценарій і ухвалимо рішення, — заявив чиновник.

Постачання російських С-400 Туреччині почалося влітку 2019 року. До кінця квітня 2020 року планують завершити розгортання систем. У відповідь на на купівлю російських систем Вашингтон припинив постачання Анкарі літаків F-35. У турецькому Міноброни заявили, що С-400 розпочнуть роботу в автономному режимі.

Раніше США звинуватили військових РФ в знищенні безпілотника в Лівії. Глава Африканського командування Збройних сил США (AFRICOM) Стівен Таунсенд заявив, що це могли зробити «російські найманці» або сили командувача ЛНА Халіфа Хафтара.