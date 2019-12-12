Турция может закрыть для США авиабазу из-за российских С-400, фото: U.S. Air Forces in Europe

https://racurs.ua/n130714-turciya-mojet-zakryt-dlya-ssha-aviabazu-cherez-rossiyskie-s-400.html

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Приобретение Турцией российских комплексов ПВО С-400 обострило отношения с американскими властями.

Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для ВВС США из-за возможных санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

По его словам, «изменить статус базы Кюреджик» могут из-за планов Вашингтона. В районе дислокации американских войск находится радиолокационная станция раннего предупреждения войск о возможном ракетном нападении. Эта система является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Мы оценим наихудший сценарий и примем решение, — заявил чиновник.

Поставка российских С-400 Турции началась летом 2019 года. К концу апреля 2020 планируют завершить развертывание систем. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки Анкаре самолетов F-35. В турецком Миноброны заявили, что С-400 начнут работу в автономном режиме.

Ранее США обвинили военных РФ в уничтожении беспилотника в Ливии. Глава Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) Стивен Таунсенд заявил, что это могли сделать «русские наемники» или силы командующего ЛПА Халифа Хафтара.