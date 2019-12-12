Пожар в Одессе унес жизни 16 человек. Фото: Думская

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Ракурс

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни уже 16 человек.

Спасатели под завалами нашли тела 14 человек, еще два скончались в больнице. Тела трех погибших, личности которых не идентифицированы, обнаружили вчера во время разборки завалов и демонтажа аварийных элементов конструкций здания. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы), — отмечают в спасательной службе.

В результате пожара пострадали 30 человек, еще восемь находятся в больницах. Над ликвидацией последствий пожара работают 222 человека, 37 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Одессе погибли 12 человек. ЧП произошло 4 декабря, огонь быстро распространялся зданием Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 декабря Киевский районный суд города Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.