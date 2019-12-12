Пожежа в Одесі забрала життя 16 осіб. Фото: Думська

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Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя вже 16 осіб.

Рятувальники під завалами знайшли тіла 14 людей, ще двоє померли в лікарні. Тіла трьох загиблих, особи яких не ідентифіковано, виявили вчора під час розбирання завалів та демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. Про це 12 грудня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 12 грудня продовжуються роботи по розбиранню завалів та демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано), — зазначають в рятувальній службі.

Внаслідок пожежі постраждали 30 осіб, ще восьмеро перебувають в лікарнях. Над ліквідацією наслідків пожежі працюють 222 особи, 37 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі в Одесі загинули 12 осіб. Надзвичайна подія сталася 4 грудня, вогонь швидко поширювався будівлею Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 грудня Київський районний суд міста Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.