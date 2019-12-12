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Конгресс США одобрил оборонный бюджет. Фото: flickr.com

Конгресс США одобрил оборонный бюджет с военной помощью Украине

12 дек 2019, 08:39
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Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год.

Палата представителей Конгресса проголосовала за документ, который предусматривает сумму в 738 млрд долл. Голоса «за» отдали 377 конгрессменов, а против проголосовали 48 политиков. Об этом сообщает Reuters.

Часть вышеуказанной суммы предусматривает оплачиваемый декретный отпуск для всех федеральных рабочих. Определенная сумма предусмотрена и на создание Космических сил, о которых много говорил действующий президент Дональд Трамп.

В бюджет также включили военную помощь для Украины в размере 300 млн долл. по программе безопасности. Эти деньги должны пойти на закупку летального оружия: крылатых ракет для береговой охраны, противокорабельных ракет и противотанковых ракет Javelin.

Напомним, ранее американские законодатели согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрено выделение 300 млн долл.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступит за выделение Украине 250 млн долл. военной помощи в проекте бюджета на 2021 финансовый год.


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