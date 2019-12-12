Конгрес США схвалив оборонний бюджет. Фото: flickr.com

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Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив законопроект про державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік.

Палата представників Конгресу проголосувала за документ, який передбачає суму в 738 млрд дол. Голоси «за» віддали 377 конгресменів, а проти проголосували 48 політиків. Про це повідомляє Reuters.

Частина вищевказаної суми передбачає оплачувану декретну відпустку для всіх федеральних робітників. Певна сума передбачена й на створення Космічних сил, про які багато говорив чинний президент Дональд Трамп.

У бюджет також включили військову допомогу для України в розмірі 300 млн дол. за програмою безпеки. Ці гроші мають піти на закупку летальної зброї: крилатих ракет для берегової охорони, протикорабельних ракет та протитанкових ракет Javelin.

Нагадаємо, раніше американські законодавці погодили оборонний бюджет на 2020 рік. У ньому передбачено виділення 300 млн дол.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп виступить за виділення Україні 250 млн дол. військової допомоги в проекті бюджету на 2021 фінансовий рік.