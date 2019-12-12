Сериал Слуга народа сняли с эфира российского канала ТНТ. Фото: ТСН

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Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, больше не будут показывать на телеканале ТНТ.

В телепрограмме канала произошли изменения. Вместо «Слуги народа», который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы «Интерны» и «СашаТаня». Об этом сообщает издание «Ведомости».

Руководство телеканала сообщило, что с самого начала не планировало показывать в эфире больше трех первых серий «Слуги народа». Заявили, что весь первый сезон можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier. Анонс сериала, который ранее обещали транслировать в будние дни, в ТНТ назвали «маркетинговым ходом».

Напомним, 11 декабря на российском телевидении впервые начали показывать сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинскую политическую комедию транслировали на развлекательном телеканале ТНТ. В мае российская IT-компания «Яндекс», сервисы которой заблокированы в Украине, приобрела права на сериал.

Вчера российский телеканал ТНТ ввел цензуру в первой серии украинской ленты. Из нее пропала шутка о президенте Российской Федерации Владимире Путине.