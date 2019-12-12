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Ракурс
Серіал Слуга народу зняли ефіру російського каналу ТНТ. Фото: ТСН

У Росії скасували показ серіалу «Слуга народу» після вирізаного жарту з Путіним

12 гру 2019, 08:10
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Серіал «Слуга народу», головну роль в якому зіграв діючий президент України Володимир Зеленський, більше не показуватимуть на телеканалі ТНТ.

У телепрограмі каналу відбулися зміни. Замість «Слуги народу», який планували показувати 12 та 13 грудня, на телеканалі вийдуть серіали «Інтерни» і «СашаТаня». Про це повідомляє видання «Ведомости».

Керівництво телеканалу повідомило, що із самого початку не планувало показувати в ефірі більше трьох перших серій «Слуги народу». Заявили, що весь перший сезон можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Premier. Анонс серіалу, який раніше обіцяли транслюватиме у будні дні, у ТНТ назвали «маркетинговим ходом».

Нагадаємо, 11 грудня на російському телебаченні вперше почали показувати серіал «Слуга народу» із президентом України Володимиром Зеленським. Українську політичну комедію транслювали на розважальному телеканалі ТНТ. У травні російська IT-компанія «Яндекс», сервіси котрої заблоковані в Україні, придбала права на серіал.

Вчора російський телеканал ТНТ цензурував першу серію української стрічки. З неї зник жарт про президента Російської Федерації Володимира Путіна.


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