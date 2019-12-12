У Росії скасували показ серіалу «Слуга народу» після вирізаного жарту з Путінимhttps://racurs.ua/ua/n130711-u-rosiyi-skasuvaly-pokaz-serialu-sluga-narodu-pislya-vyrizanogo-jartu-z-putinym.htmlРакурс
Серіал «Слуга народу», головну роль в якому зіграв діючий президент України Володимир Зеленський, більше не показуватимуть на телеканалі ТНТ.
У телепрограмі каналу відбулися зміни. Замість «Слуги народу», який планували показувати 12 та 13 грудня, на телеканалі вийдуть серіали «Інтерни» і «СашаТаня». Про це повідомляє видання «Ведомости».
Керівництво телеканалу повідомило, що із самого початку не планувало показувати в ефірі більше трьох перших серій «Слуги народу». Заявили, що весь перший сезон можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Premier. Анонс серіалу, який раніше обіцяли транслюватиме у будні дні, у ТНТ назвали «маркетинговим ходом».
Нагадаємо, 11 грудня на російському телебаченні вперше почали показувати серіал «Слуга народу» із президентом України Володимиром Зеленським. Українську політичну комедію транслювали на розважальному телеканалі ТНТ. У травні російська IT-компанія «Яндекс», сервіси котрої заблоковані в Україні, придбала права на серіал.
Вчора російський телеканал ТНТ цензурував першу серію української стрічки. З неї зник жарт про президента Російської Федерації Володимира Путіна.