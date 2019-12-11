«Шахтар» — «Аталанта»: український клуб програв з великим рахунком, фото: скріншот

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Ракурс

Донецький «Шахтар» програв вирішальний матч у групі С Ліги чемпіонів проти італійського клуба «Аталанта».

Гра закінчилась з рахунком 0:3. Українська команда не змогла вийти у 1/16 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У першому таймі «Аталанта» панувала з м’ячем на стартовому відрізку, намагаючись витягнути суперників на свою половину. Все же перший тайм був на користь української команди.

У другій половині другого тайму футболісти «Шахтара» втратили ініціативу. На 66-й хвилині бельгієць Тімоті Кастань вивів гостей вперед.

Вирішальним стало вилучення у «гірників» бразильця Додо. Він отримав червону картку і пішов з поля. Італійці ще змогли забити двічі, зусиллями Маріо Пашаліча і Робіна Госенса.

Донецький «Шахтар» після 6 матчів зайняв 3 місце турнірної таблиці. Український клуб продовжить виступи у Лізі Європи.

Раніше букмекери зробили прогноз на вирішальний матч «Шахтара» у групі Ліги чемпіонів. Аналітики були впевнені, що у команд рівні шанси на перемогу.