Вчені розсекретили спосіб виникнення планет, фото: needpix

https://racurs.ua/ua/n130709-vcheni-rozsekretyly-proces-vynyknennya-planet.html

Ракурс

Виникнення планет відбувається через дрібні космічні частинки.

Астрофізики представили результати досліджень. Про це повідомляє видання Nature Phisics.

Крихітні кульки зі скла і базальту фахівці помістили в спеціальну камеру. Мікросфери використовували як дрібні космічні частинки. В космосі вони знаходяться в хмарі навколо молодої зірки.

Камеру з кульками автори експерименту підкидали до вершини башти Бременського університету. В цей час в камері утворилася нульова гравітація. Виявилося, що кульки весь час труться одна об одну. Цей процес створює електростатичні заряди. Саме вони притягують частинки одна до одної.

Раніше дослідники не знали, яким чином частки в хмарі з'єднуються на космічних швидкостях. Вони вважають, що ці результати дозволять більше дізнатись про процес формування планет.

Раніше астрономи назвали умову виникнення життя на інших планетах. Вчені встановили, що астероїди середнього розміру — найкращі кандидати на роль своєрідних постачальників живих організмів.