Комісія атлетів WADA вимагає не пускати росіян на Олімпіаду під нейтральним прапором, фото: pixnio

https://racurs.ua/ua/n130708-komisiya-atletiv-wada-vymagaie-ne-puskaty-rosiyan-na-olimpiadu-pid-neytralnym-praporom.html

Ракурс

Допінговий скандал може залишити російських спортсменів без усіх турнірів.

Комісія атлетів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) вимагає повного відсторонення росіян від змагань. Про це повідомляє The Times.

Комісія атлетів обговорить на засіданні можливість подачі апеляції до Спортивного арбітражного суду для посилення санкцій проти Російської Федерації.

Представники органу вважають, що масові випадки застосування і приховування допінгу повинні отримати більш жорстке покарання. Повне відсторонення стане більше справедливим.

Нагадаємо, дев’ятого грудня Всесвітнє антидопінгового агентство відсторонило Росію від усіх міжнародних змагань на чотири роки. Виконком агентства також позбавив російське антидопінгове агентство РУСАДА статусу відповідності. РФ рекомендували відсторони від змагань через скандал з допінг-пробами спортсменів 2012—2015 років. Повідомлялось, що російська сторона видалила зі звіту відомості про дані, які стосувались допінг-тестування.