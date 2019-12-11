Комиссия атлетов WADA требует не пускать россиян на Олимпиаду в нейтральным флагом, фото: pixnio

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Ракурс

Допинговый скандал может оставить российских спортсменов без всех турниров.

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) требует полного отстранения россиян от соревнований. Об этом сообщает The Times.

Комиссия атлетов обсудит на заседании возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд для ужесточения санкций против Российской Федерации.

По их мнению, массовые случаи применения и сокрытия допинга должны получить более жесткое наказание. Полное отстранение станет более справедливым.

Напомним, девятого декабря Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от всех международных соревнований на четыре года. Исполком агентства также лишил российское антидопинговое агентство РУСАДА статуса соответствия. РФ рекомендовали отстранить от соревнований из-за скандала с допинг-пробами спортсменов 2012—2015 годов. Сообщалось, что российская сторона удалила из отчета сведения о данных, касающихся допинг-тестирования.