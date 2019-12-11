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Российский телеканал ТНТ вырезал шутку про Путина из «Слуги народа», фото: скриншот

Российский телеканал ТНТ вырезал шутку про Путина из «Слуги народа» (ВИДЕО)

11 дек 2019, 20:22
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Сериал «Слуга народа» показывают в России.

Российский телеканал ТНТ цензурировал первую серию украинской ленты. Об этом сообщает русская служба ВВС.

С первой серии исчезла шутка о президенте РФ Владимире Путине. По сюжету новоизбранный президент Голобородько (роль исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский) выбирает дорогие часы и костюм. Помощник рассказал ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как «Хубло»). Герой фильма удивляется и спрашивает: «Путин — Хубло?».

Этот момент с версии российский телеканал решил убрать. Телезрители в Российской Федерации его не увидят.

Сериал «Слуга народа» — комедийный политический телевизионный сериал. В нем рассказывается об истории избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Напомним, 11 декабря стало известно, что сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли покажут на российском телевидении. Соцсети высмеяли инициативу.


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