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Російський телеканал ТНТ вирізав жарт про Путіна зі «Слуги народу», фото: скріншот

Російський телеканал ТНТ вирізав жарт про Путіна зі «Слуги народу» (ВІДЕО)

11 гру 2019, 20:22
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Серіал «Слуга народу» показують у Росії.

Російський телеканал ТНТ цензурував першу серію української стрічки. Про це повідомляє російська служба ВВС.

З першої серії зник жарт про президента РФ Володимира Путіна. За сюжетом новообраний президент Голобородько (роль виконав діючий президент України Володимир Зеленський) вибирає дорогий годинник і костюм. Помічник розповів йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як «Хубло»). Герой фільму спитав дивується і запитує, чи «Путін — Хубло?».

Цей момент з версії російський телеканал вирішив прибрати. Телеглядачі у Російській Федерації його не побачать.

Серіал «Слуга народу» — комедійний політичний телевізійний серіал. У ньому розповідається про історію обрання президентом України учителя історії Василя Голобородька.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що серіал «Слуга народу» із президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі покажуть на російському телебаченні. Соцмережі висміяли ініціативу.


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