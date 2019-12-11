Вчені назвали ефективний спосіб відновлення печінки при вживанні алкоголю, фото: Public Domain Files

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Відновлення печінки після вживанні алкоголю ефективне при потраплянні в організм лактобактерій — Lactobacillus rhamnosus (LGG).

Китайські вчені провели відповідні випробування на мишах. Про це повідомило видання Journal of Medicinal Food.

Експерти з’ясували, що алкоголь негативно впливає на печінку. Надмірне вживання спиртних напоїв — причина розвитку жирової хвороби (стеатоз), цирозу і раку. У цьому випадку можуть допомогти лактобактерії.

Дослідження на лабораторних гризунах продемонстрували, що після періоду хронічного споживання алкоголю у тварин фіксувалось зменшення кількості лактобактерій та біфідобактерій. Автори експерименту зазначають, що у мишей підвищився pH кишечника і спостерігалось надмірне зростання патогенних бактерій.

Введення гранул LGG відновило мікрофлору кишечника, а також зменшувало накопичення жиру й знижувало ступінь запалення у печінці. Вчені зазначають, що лактобактерії усувають алкогольний дисбактеріоз, зменшують накопичення жиру в печінці та її запалення.

Раніше вчені з’ясували, що невеликі дози наркотику позбавлять залежності від алкоголю. Дисоціативний препарат кетамін дозволяє послабити спогади про минуле.