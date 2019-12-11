Назван эффективный способ восстановления печени при употреблении алкоголя, фото: Public Domain Files

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Восстановление печени после употребления алкоголя эффективно при попадании в организм лактобактерий — Lactobacillus rhamnosus (LGG).

Китайские ученые провели соответствующие испытания на мышах. Об этом сообщило издание Journal of Medicinal Food.

Эксперты выяснили, что алкоголь негативно влияет на печень. Чрезмерное употребление спиртных напитков — причина развития жировой болезни (стеатоз), цирроза и рака. В этом случае могут помочь лактобактерии.

Исследования на лабораторных грызунах показали, что после периода хронического потребления алкоголя у животных фиксировалось уменьшение количества лактобактерий и бифидобактерий. Авторы эксперимента отмечают, что у мышей повысился pH кишечника и стал наблюдаться избыточный рост патогенных бактерий.

Введение гранул LGG возобновило микрофлору кишечника, а также уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. Ученые отмечают, что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз, уменьшают накопление жира в печени и ее воспаление.

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