Естонія і Фінляндія запустили спільний газопровід, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n130705-estoniya-i-finlyandiya-zapustyly-spilnyy-gazoprovid.html

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Фінляндія та Естонія запустили газопровід, щоб позбавитись залежності від «Газпрому».

Balticconnector — назва газотранспортної системи. Про це повідомляє Delfi.

У церемонії взяли участь президент Естонії Керсті Кальюлайд та лідер Фінляндії Саулі Нійністе. Відповідні заходи одночасно відбулись у естонському місті Палдіскі і столиці Фінляндії Гельсінкі.

Довжина підводної частини Balticconnector від Палдіскі до фінського Інко становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії. Газ транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат. Розглядається участь у проекті Литви і Польщі. У разі успішної реалізації місцевий газовий ринок більше не буде залежати від поставок російського «Газпрому».

Голова правління естонської компанії Elering Таамі Вескімягі прокоментував запуск газопроводу. На його думку, створено регіональний газовий ринок, який буде успішно конкурувати з провідними гравцями, в том числі газовим монополістом «Газпромом».

Загальна вартість проекту з урахуванням робіт з укріплення газопроводу між Естонією і Латвією — 300 млн євро. З них понад 200 млн вкладає Європейський Союз.

Раніше Сенат США включив санкції проти російського газопроводу «Північний потік — 2» в оборонний бюджет. Санкційні норми торкнуться діяльність компаній, що займаються будівництвом газотранспортної системи.