Эстония и Финляндия запустили совместный газопровод, фото: pxfuel

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Финляндия и Эстония запустили газопровод, чтобы избавиться от зависимости от «Газпрома».

Balticconnector — название газотранспортной системы. Об этом сообщает Delfi.

В церемонии приняли участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд и лидер Финляндии Саули Нийнисте. Соответствующие мероприятия одновременно состоялись в эстонском городе Палдиски и столице Финляндии Хельсинки.

Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инко составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии. Газ начнут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. Рассматривается участие в проекте Литвы и Польши. В случае успешной реализации местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок российского «Газпрома».

Председатель правления эстонской компании Elering Таам Вескимяги прокомментировал запуск газопровода. По его мнению, создан региональный газовый рынок, который будет успешно конкурировать с ведущими игроками, в том числе газовым монополистом «Газпромом».

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией — 300 млн евро. Из них более 200 млн вкладывает Европейский Союз.

Ранее Сенат США включил санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет. Санкционные нормы коснутся деятельность компаний, занимающихся прокладкой газотранспортной системы.