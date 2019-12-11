Заборона WADA: в Росії планують проводити свої Олімпійські ігри, фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n130704-zaborona-wada-v-rosiyi-planuut-provodyty-svoyi-olimpiyski-igry.html

Ракурс

Відсторонення Росії від участі в Олімпійських іграх може змінити розвиток спорту в країні.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко пропонує організувати власні змагання на території Російської Федерації. Про це повідомляє «РИА Новости».

Вона вважає, що рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) свідчить про очевидну кризу інститутів світового спорту. На її думку, у світі спостерігаються антиросійські настрої.

Я вважаю, що Росія може у себе проводити свої ігри, — заявила Матвієнко.

Чиновник додала, що такі дії свідчать про упереджене ставлення антидопінгового агентства саме до Росії. Для звинувачення РФ у використанні допінгу на державному рівні нібито немає підстав.

Нагадаємо, 9 грудня Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) схвалило рекомендацію свого Комітету з дотримання законодавства про заборону Росії відправляти своїх спортсменів на змагання на чотири роки. В організації вважають, що Москва сфальсифікувала дані про допінг з лабораторії Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).