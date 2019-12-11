Запорізька АЕС розпочала роботу на американському паливі, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130703-zaporizka-aes-rozpochala-robotu-na-amerykanskomu-palyvi.html

Ракурс

Енергоблок № 5 Запорізької АЕС повністю працює на паливі американської компанії Westinghouse.

Завантаження відбулось під час ремонтної кампанії 2019 року. Про це повідомляє УНІАН.

Олександр Ігнатченко, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС, назвав серед переваг використання цього палива відсутність проектних обмежень стосовно циклів зміни потужності. Енергоблок № 5 вже повністю працює саме на ньому. Ще три блоки мають змішане завантаження.

Ці зміни забезпечать енергетичну безпеку України. Чиновник розповів, що таке альтернативне паливо демонструє хороші результати з механічної стабільності.

У 2020 році планується продовжити переведення у промислову експлуатацію палива Westinghouse на блоках ЗАЕС. В перспективі українські атомні електростанції запровадять паливні кампанії зі збільшеною тривалістю. За рахунок цього станція отримає вищий коефіцієнт використання встановленої потужності.

Раніше на Рівненській АЕС відбулося аварійне відключення одного з енергоблоків. Зафіксовано посадку стопорних клапанів і відключення турбогенератора ТГ-5 від мережі.