Запорожская АЭС начала работу на американском топливе, фото: Википедия

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Энергоблок № 5 Запорожской АЭС полностью работает на топливе американской компании Westinghouse.

Загрузка состоялось во время ремонтной кампании 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.

Александр Игнатченко, заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС, назвал среди преимуществ использования этого топлива отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности. Энергоблок № 5 уже полностью работает именно на нем. Еще три блока имеют смешанную загрузку.

Эти изменения обеспечат энергетическую безопасность Украины. Чиновник рассказал, что такое альтернативное топливо демонстрирует хорошие результаты по механической стабильности.

В 2020 году планируется продолжить перевод в промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse на блоках ЗАЭС. В перспективе украинские атомные электростанции введут топливные кампании с увеличенной продолжительностью. За счет этого станция получит более высокий коэффициент использования установленной мощности.

Ранее на Ровенской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. Зафиксирована посадка стопорных клапанов и отключения турбогенератора ТГ-5 от сети.