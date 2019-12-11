Санкции. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n130702-sankcii-es-protiv-rossii-budut-prodleny-bloomberg.html

Ракурс

Санкции против России будут продлены Евросоюзом на саммите, который состоится в четверг, 12 декабря. Как известно, срок действия нынешних санкций истекает 31 января 2020 года.

В первую очередь санкции коснутся пяти крупных российских компаний с долей государственной собственности в уставных фондах, а также их дочерних предприятий, сообщает Bloomberg.

Также в санкционном списке находятся три крупные энергетические и оборонные компании. Кроме этого, будет введен запрет на экспорт и импорт оружия, ввоз товаров двойного назначения, а также ограничен доступ к технологиям стратегического характера, в частности, используемых для разработки месторождений нефти.

Дополнительно будут введены санкции в отношении российских чиновников, которых в ЕС считают виновными в нарушении прав человека. Поддержку в данном вопросе выразили 23 страны ЕС. Лишь Венгрия заявила о том, что она не видит необходимости в защите прав человека за рубежом.

На саммите выступят канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые расскажут о выполнении Россией минских соглашений, от которых напрямую зависит продление санкций.

Как ранее писал «Ракурс», министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит явных причин для снятия с России санкций ЕС.