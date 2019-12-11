Санкції. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130702-sankciyi-ies-proty-rosiyi-prodovjat-bloomber.html

Ракурс

Санкції проти Росії будуть продовжені Євросоюзом на саміті, який відбудеться у четвер, 12 грудня. Як відомо, термін дії нинішніх санкцій спливає 31 січня 2020 року.

У першу чергу санкції торкнуться п’яти великих російських компаній із часткою державної власності в статутних фондах, а також їхніх дочірніх підприємств, повідомляє Bloomberg.

Також до санкційного списку включені три великі енергетичні і оборонні компанії. Крім цього, буде введена заборона на експорт і імпорт зброї, ввезення товарів подвійного призначення, а також обмежений доступ до технологій стратегічного характеру, зокрема, таких, що застосовуються для розробки родовищ нафти.

Додатково будуть введені санкції щодо російських чиновників, яких в ЄС вважають винними в порушенні прав людини. Підтримку у даному питанні висловили 23 країн ЄС. Лише Угорщина заявила, що вона не бачить необхідності у захисті прав людини за кордоном.

На саміті прозвучать виступи канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона, які розкажуть про виконання Росією мінських угод, від чого безпосередньо залежить продовження санкцій.

Як раніше писав «Ракурс», міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить ніяких причин для зняття з Росії санкцій ЄС.