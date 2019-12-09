Російський спорт через допінг закрили на чотири роки, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n130556-rosiyskyy-sport-cherez-doping-zakryly-na-chotyry-roky-rishennya-wada.html

Ракурс

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 9 грудня на чотири роки позбавив Росію права брати участь в Олімпіадах, приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення. Це означає, що російські спортсмени не зможуть поїхати вже на наступні Ігри в Токіо, які відбудуться у 2020 році.

Також WADA запровадив заборону на відвідування міжнародних спортивних заходів держслужбовцями РФ і керівництвом Олімпійського комітету Росії. Про це повідомили під час прес-коференції у Швейцарії за підсумками засідання виконкому.

Виконком агентства також позбавив російське антидопінгове агентство РУСАДА статусу відповідності. Усі ці рішення були прийняті одноголосно.

Президент WADA Крейг Ріді був вкрай розчарований ситуацією, що склалася.

Були надані дуже переконливі докази того, що маніпуляції і знищення частини даних мали місце. Деякі з них були зроблені майже одночасно з тим, як наша делегація працювала в Московській лабораторії у січні 2019 року. Я вкрай розчарований, тому що весь сенс рішення, прийнятого у вересні 2018 року (відновлення статусу РУСАДА), полягав в тому, щоб отримати і вивчити дані. Після отримання даних і виконання всієї роботи з ними дуже невтішно виявити, що хтось їх підробив, — заявив Ріді.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у листопаді Комітет із відповідності WADA рекомендував виконкому цієї організації на чотири роки відсторонити Росію від змагань під національним прапором.

Комітет дав такі рекомендації через скандал з допінг-пробами російських спортсменів 2012—2015 років. Там вважають, що російська сторона видалила зі звіту, переданого організації, «сотні можливих негативних аналітичних висновків», а також відомості про те, що в лабораторії могли приховувати дані, що підтверджують російськими спортсменами прийом допінгу.

Російським спортсменам, допущеним до змагань, дозволять виступати тільки під нейтральним прапором. Російський гімн на таких змаганнях також звучати не буде.

Чемпіонат Європи з футболу, матчі якого в 2020 роках пройдуть в Росії (Санкт-Петербург), не підпадає під рекомендації комітету. Водночас чемпіонат світу з футболу 2022 року під таку заборону потрапляє, оскільки ФІФА підписало кодекс WADA.