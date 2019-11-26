Фетісов назвав РФ найганебнішою країною в історії спорту, фото: Life

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Ракурс

В’ячеслав Фетісов, радянський хокеїст, вважає Росію найганебнішою країною в історії спорту.

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею і володар двох Кубків Стенлі не стримував емоцій, коментуючи ймовірні санкції стосовно Росії. Про це повідомляє ТАСС.

Спортсмен розлючений через допінг-скандал. На його думку, ця ситуація вплине на долі молодих спортсменів, які вже демонструють високі показники. Багато з них втратять можливість для розвитку, а в майбутньому негативне відношення переслідуватиме представників країни.

Фетісов сподівається, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) прийме інше рішення. Надії на це мінімальні.

Ми найганебніша країна в історії світового спорту, — заявив спортсмен.

Він додав, що світове спортивне співтовариство налаштовано радикально. Світовій спільноті набридло, що Росія порушує правила чесної боротьби.

В’ячеслав Фетісов — колишній радянський хокеїст, грав за збірну команду СРСР. 17 жовтня 2008 обраний членом Ради Федерації від Приморського краю. Він не раз заявляв, що тренується разом із президентом РФ Володимиром Путіним, а також обговорює з ним хокей.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо, що Комітет із відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував відсторонити Росію від змагань під національним прапором. Комітет дав такі рекомендації через скандал з допінг-пробами російських спортсменів 2012—2015 років.