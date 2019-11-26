Фетисов назвал РФ самой опозорившейся страной в истории спорта, фото: Life

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Ракурс

Вячеслав Фетисов, советский хоккеист, считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и обладатель двух Кубков Стэнли не сдерживал эмоций, комментируя возможные санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен в ярости из-за допинг-скандал. По его мнению, эта ситуация повлияет на судьбы молодых спортсменов, которые уже демонстрируют высокие показатели. Многие из них потеряют возможность для развития, а в будущем негативное отношение будет преследовать представителей страны.

Фетисов надеется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет иное решение. Надежды на это минимальны.

Мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, — заявил спортсмен.

Он добавил, что мировое спортивное сообщество настроено радикально. Мировому сообществу надоело, что Россия нарушает правила честной борьбы.

Вячеслав Фетисов — бывший советский хоккеист, играл за сборную команду СССР. 17 октября 2008 избран членом Совета Федерации от Приморского края. Он не раз заявлял, что тренируется вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а также обсуждает с ним хоккей.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от соревнований под национальным флагом. Комитет дал такие рекомендации из-за скандала с допинг-пробами российских спортсменов 2012—2015 годов.